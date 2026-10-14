ЦСКА выиграл 11-й матч подряд в КХЛ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ЦСКА со счетом 1:0 обыграл московское "Динамо" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

На 48-й минуте, реализовав численное преимущество армейской команды, гол забил Прохор Полтапов.

ЦСКА одержал в КХЛ 11-ю победу подряд. Предыдущее поражение датировано 13 сентября, когда московская команда дому уступила действующему обладателю Кубка Гагарина ярославскому "Локомотиву" (2:3).

Сейчас у ЦСКА 24 очка, команда занимает первое место в Западной конференции КХЛ."Динамо" - на девятом месте, 4 очков.