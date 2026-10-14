World Gymnastics сожалеет в связи с невыдачей виз россиянкам на ЧМ в Роттердаме

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Международная федерация гимнастики выразила сожаление в связи с тем, что трем российским спортсменам было отказано в выдаче виз в Нидерланды.

"Выдача виз всем участникам осуществляется исключительно по решению голландских властей. Международная федерация гимнастики не может объяснить причины отказа в выдаче виз определенному числу участников. World Gymnastics гимнастики продолжает диалог с голландскими властями, местным организационным комитетом и Федерацией гимнастики России", - говорится в заявлении на сайте World Gymnastics.

"World Gymnastics выражает глубокое сожаление по поводу негативного влияния на подготовку российской делегации и путаницы, возникшей в более широком сообществе чемпионатов мира по спортивной гимнастике", - отмечается в тексте обращения.

Как сообщалось, Нидерланды отказали в выдаче виз лидерам женской сборной России по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой.