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World Gymnastics сожалеет в связи с невыдачей виз россиянкам на ЧМ в Роттердаме

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Международная федерация гимнастики выразила сожаление в связи с тем, что трем российским спортсменам было отказано в выдаче виз в Нидерланды.

СпортНидерланды отказали в выдаче виз трем гимнасткам из сборной РоссииНидерланды отказали в выдаче виз трем гимнасткам из сборной РоссииЧитать подробнее

"Выдача виз всем участникам осуществляется исключительно по решению голландских властей. Международная федерация гимнастики не может объяснить причины отказа в выдаче виз определенному числу участников. World Gymnastics гимнастики продолжает диалог с голландскими властями, местным организационным комитетом и Федерацией гимнастики России", - говорится в заявлении на сайте World Gymnastics.

"World Gymnastics выражает глубокое сожаление по поводу негативного влияния на подготовку российской делегации и путаницы, возникшей в более широком сообществе чемпионатов мира по спортивной гимнастике", - отмечается в тексте обращения.

Как сообщалось, Нидерланды отказали в выдаче виз лидерам женской сборной России по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой.

Нидерланды спортивная гимнастика
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