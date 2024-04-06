Россияне завоевали 17 золотых медалей на Кубке мира по самбо

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Российская команда самбистов заняла первое место в медальном зачете на прошедшем в Ереване Кубке мира.

Российские спортсмены завоевали 17 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Заявки на участие подали сборные Армении, Болгарии, Греции, Италии, Казахстана, Молдовы, Румынии, Узбекистана, Украины, а также сборная команды беженцев.

Российские, белорусские и (из-за юридических разногласий с руководством национальной федерации) французские самбисты выступили на Кубке мира в нейтральном статусе.