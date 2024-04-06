Ян Непомнящий победил Фируджу во втором туре турнира претендентов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл выступающего под французским флагом Алирезу Фируджу во втором туре проходящего в Торонто турнира претендентов.

Россиянин играл белыми фигурами, партия завершилась на 45-м ходу.

Непомнящий входит в группу лидеров, набравших по 1,5 балла. Компанию ему здесь составляют Фабиано Каруана (США), Видит Гуджрати, Гукеш Доммараджу (оба - Индия).

Турнир состоит из 14 туров. Победитель получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону против действующего чемпиона Дин Лижэнем (Китай). Два предыдущих турнира претендентов выиграл Непомнящий, но в чемпионских матчах уступил сначала норвежцу Магнусу Карлсену, затем Дин Лижэню.

В женском турнире претендентов россиянки во втором туре также одержали победы. Анастасия Горячкина взяла верх над украинкой Анной Музычук, Екатерина Лагно – над Хамки Конеру (Индия).

Здесь лидирует Тань Чжунъи (Китай). У Горячкиной 1,5 балла, у Лагно – 1. Турнир также состоит из 14 туров, победительница сыграет с Цзюй Вэньцзюнь (Китай).