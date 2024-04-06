Овечкин довел до 851 число своих голов в НХЛ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" проиграл "Каролине" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 4:2 (0:2, 1:0, 3:0) в пользу "Каролины".

В составе "Вашингтона" оба гола провел россиянин Александр Овечкин, в составе "Каролины" голевой передачей отметился экс-партнер Овечкина по "Вашингтону" россиянин Евгений Кузнецов.

На счету Овечкина теперь 851 гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от рекордсмена канадца Уэйна Гретцки (894) сократилось до 43 голов.

850-й гол Овечкина

851-й гол Овечкина