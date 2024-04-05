Поиск

Овечкин до 45 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" уступил "Питтсбургу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу "Питтсбурга".

В составе "Вашингтона" единственный гол провел российский нападающий Александр Овечкин. Занимающий второе место в списке самых результативных игроков в истории регулярных чемпионатов НХЛ россиянин довел число своих голов до 849. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 45 голов.

Также за карьеру в НХЛ Овечкин сделал 696 результативных передач, а в нынешнем сезоне по системе "гол+пас" набрал 60 (24+33) очков.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ян Непомнящий сыграл вничью в первом туре турнира претендентов

Ян Непомнящий сыграл вничью в первом туре турнира претендентов

Надаль снялся с турнира в Монте-Карло

Надаль снялся с турнира в Монте-Карло

Борца Садулаева отстранили от отбора к ОИ из-за связи с "Динамо"

Россия поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА

МОК запретил российскому борцу Садулаеву участвовать в отборе на ОИ

МОК запретил российскому борцу Садулаеву участвовать в отборе на ОИ

Кучеров обновил рекорд россиян в НХЛ по числу очков за сезон

Панарин вышел на второе место в истории "Рейнджерс" по очкам за сезон

Панарин вышел на второе место в истории "Рейнджерс" по очкам за сезон

"Зенит" обыграл "Спартак" в матче Кубка России

ЦСКА победил "Балтику" в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России

"Локомотив" выбыл из Кубка России по футболу

"Локомотив" выбыл из Кубка России по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });