Овечкин до 45 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" уступил "Питтсбургу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу "Питтсбурга".

В составе "Вашингтона" единственный гол провел российский нападающий Александр Овечкин. Занимающий второе место в списке самых результативных игроков в истории регулярных чемпионатов НХЛ россиянин довел число своих голов до 849. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 45 голов.

Также за карьеру в НХЛ Овечкин сделал 696 результативных передач, а в нынешнем сезоне по системе "гол+пас" набрал 60 (24+33) очков.