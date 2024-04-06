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Малкин и Кучеров набрали по три очка в матче "Питтсбурга" и "Тампы"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - "Питтсбург" обыграл команду "Тампа-Бэй" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат – 5:4 (1:0, 3:1, 1:3) в пользу "Питтсбурга".

В составе "Питтсбурга" два гола и одну голевую передачу оформил российский нападающий Евгений Малкин. Его соотечественник, форвард "Тампы" Никита Кучеров сделал три голевые передачи.

Малкин в нынешнем сезоне по системе "гол+пас" набрал 59 (23+26) очков. Кучеров набрал 136 (43+93) баллов и лидирует в списке самых результативных игроков сезона в лиге.

Евгений Малкин Никита Кучеров хоккей Тампа-Бэй Питтсбург НХЛ
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