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Фанаты "Лацио" выразили соболезнования в связи с терактом в Crocus City Hall

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU -Фанаты итальянского футбольного клуба "Лацио" во время гостевого матча 31-го тура чемпионата страны против "Ромы" растянули на трибуне баннер, посвященный жертвам теракта в Crocus City Hall.

"В память о жертвах теракта в Москве", - написано на баннере.

Матч прошел в воскресенье вечером и завершился со счетом 1:0 в пользу "Ромы".

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, число погибших в теракте составляет 144 человека, 551 пострадал.

футбол Crocus City Hall Лацио Италия
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