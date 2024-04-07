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Ян Непомнящий сыграл вничью в третьем туре турнира претендентов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Гукешем Доммараджу из Индии в третьем туре проходящего в Индии турнира претендентов.

Россиянин играл черными фигурами, поединок завершился на 40-м ходу.

Непомнящий сейчас входит в группу лидеров турнира, набравших по 2 очка. Помимо него, аналогичное число баллов имеют Гукеш Доммараджу и американец Фабиано Каруана.

Победитель получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону против действующего чемпиона Дин Лижэнем (Китай).

В женском турнире россиянка Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с Аэй Тинцзе (Китай), Лагно также черными – с украинкой Анной Музычук. Горячкина лидирует с 2 очками.

Первое место здесь занимает Тань Чжунъи (Китай) – 2,5 очка. У Горячкиной 2 очка, у Лагно - 1,5. Победительница в матче за женскую мировую корону сыграет с Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

Александра Горячкина Ян Непомнящий Екатерина Лагно шахматы
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