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Футболисты "Фенербахче" покинули поле на первой минуты игры за Суперкубок Турции

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Турецкий "Фенербахче" в полном составе покинул поле на первой минуте матча за Суперкубок страны против "Галатасарая".

К тому моменту команда, составленная в этот день из игроков юношеских составах, уже пропустила один гол. Однако вероятно, что за срыв игры ей присудят техническое поражение со счетом 0:3.

Поведение "Фенербахче" связано с акцией протеста против Федерации футбола Турции. Ранее фанаты "Транзонспора" напали на игроков "Фенербахче", это произошло на поле после окончания игры этих команд. После этого в "Фенербахче" допустили вариант смены чемпионата Турции на другой.

футбол Фенербахче Турция
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