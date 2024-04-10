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Даниил Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Монте-Карло

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Даниил Медведев победил француза Гаэля Монфиса в матче второго круга теннисного турнира категории Masters в Монте-Карло.

Игра завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Медведева.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает четвертое место, Монфис – 40-е.

В третьем круге Медведев сыграет со своим соотечественником 17-й ракеткой мира Кареном Хачановым, который во втором круге победил аргентинца Франсиско Черундоло (№22 в мировом рейтинге).

Даниил Медведев теннис
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