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Умер чемпион мира по футболу немец Хельценбайн

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Бывший футболист сборной Германии Бернд Хельцебайн умер на 79-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Немецкого футбольного союза (DFB) во вторник.

Сердце Хельценбайна остановилось 15 апреля.

"Бернд Хельценбайн был великим футболистом и замечательным человеком, завоевавшим много титулов и еще больше сердец. Выражаю самые глубокие соболезнования его семье и близким", - сказал спортивный директор сборной Германии Руди Феллер.

За сборную Германии полузащитник Хельценбайн провел 40 матчей и забил пять голов. В 1974 году он выиграл чемпионат мира, в 1976 году – чемпионат Европы. Значительную часть клубной карьеры – с 1967 по 1981 год – провел в "Айнтрахте", выиграл Кубок Германии, Кубок УЕФА.

футбол Руди Феллер Бернд Хельцебайн
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