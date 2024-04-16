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Матыцин призвал поддержать спортсменов, получивших лицензии на участие в ОИ

Матыцин призвал поддержать спортсменов, получивших лицензии на участие в ОИ
Министр спорта РФ Олег Матыцин
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Олег Матыцин считает необходимым продолжение участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

"Я считаю, что надо продолжать участвовать, надо побеждать, надо добиваться права выступления, в том числе на Олимпиаде. Да, без гимна, да, без флага, но с 2016 года мы так выступали, и все знали кто мы. И паспорт у нас российский, и душа наша российская, и труд наш во славу не только отдельных спортсменов и тренеров, но и России", - сказал Матыцин на встрече со спортивной общественностью Астраханской области.

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Он отметил, что сейчас российские спортсмены по семи видам спорта получили лицензии для участия в Олимпийских играх в Париже.

"Наша задача - поддержать ребят и тренеров и также гордиться победами, как мы всегда это делали на протяжении всей нашей истории. Поэтому надо бороться, тренироваться и побеждать", - подчеркнул министр.

Ранее он заявлял, что России нельзя бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, решение об участии в соревнованиях должны принимать сами спортсмены.

Олег Матыцин Париж Минспорт
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