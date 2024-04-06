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Глава ОКР выразил поддержку спортсменам, не принявшим условия МОК по допуску на Игры

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ОКР на стороне тех российских "нейтральных" спортсменов, которые не согласны с условиями Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску индивидуальных атлетов на летнюю Олимпиаду-2024.

"Олимпийский комитет России - на стороне тех наших соотечественников из числа спортсменов, кто сознательно выбирает иную сторону "баррикад" и разделительных линий, упорно воздвигаемых Лозанной с февраля 2022 года. Для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме", - написал Поздняков в своем телеграм-канале.

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"Равно как и абсолютно справедливым является тот факт, что только сами спортсмены должны делать личный выбор относительно своего участия в Олимпиаде в нейтральном статусе и на очень своеобразных, а по мнению большинства россиян, заведомо унизительных условиях", - отметил глава ОКР.

Он также отметил разницу подходов к вопросу участия среди руководителей ОКР и Минспорта РФ.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин призвал "с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде". "Недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене", - подчеркивал министр.

Сам Поздняков в марте заявлял, что Олимпийский комитет России не будет бойкотировать Олимпиаду 2024 года и всегда поддерживает участие российских атлетов в соревнованиях.

При этом 5 апреля глава ОКР в своем телеграм-канале назвал российских теннисистов "командой иноагентов". "Они большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что "играют за себя", осуждают политику своей страны и СВО", - пояснял Поздняков.

В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

МОК ОКР Станислав Поздняков Париж
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