Глава ОКР выразил поддержку спортсменам, не принявшим условия МОК по допуску на Игры

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ОКР на стороне тех российских "нейтральных" спортсменов, которые не согласны с условиями Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску индивидуальных атлетов на летнюю Олимпиаду-2024.

"Олимпийский комитет России - на стороне тех наших соотечественников из числа спортсменов, кто сознательно выбирает иную сторону "баррикад" и разделительных линий, упорно воздвигаемых Лозанной с февраля 2022 года. Для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме", - написал Поздняков в своем телеграм-канале.

"Равно как и абсолютно справедливым является тот факт, что только сами спортсмены должны делать личный выбор относительно своего участия в Олимпиаде в нейтральном статусе и на очень своеобразных, а по мнению большинства россиян, заведомо унизительных условиях", - отметил глава ОКР.

Он также отметил разницу подходов к вопросу участия среди руководителей ОКР и Минспорта РФ.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин призвал "с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде". "Недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене", - подчеркивал министр.

Сам Поздняков в марте заявлял, что Олимпийский комитет России не будет бойкотировать Олимпиаду 2024 года и всегда поддерживает участие российских атлетов в соревнованиях.

При этом 5 апреля глава ОКР в своем телеграм-канале назвал российских теннисистов "командой иноагентов". "Они большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что "играют за себя", осуждают политику своей страны и СВО", - пояснял Поздняков.