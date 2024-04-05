Матыцин призвал к уважению к спортсменам, решившим выступить на ОИ-2024

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Министр спорта России Олег Матыцин считает, что каждый отечественный спортсмен вправе самостоятельно решать, участвовать ли ему в летней Олимпиаде-2024 при нынешних критериях МОК. Матыцин заявляет о необходимости уважать решение спортсмена.

"Сегодня особенно важно относиться с уважением друг к другу внутри профессионального спортивного сообщества. Недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене. Мы единая спортивная семья, в этот сложный момент необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде", - сказал Матыцин, заявление которого приводит пресс-служба Минспорта.

"У нас великая страна с великой историей и славными победами. За каждым достижением стоит громадный труд, вклад тренеров, медицинского персонала и других специалистов, а значит и всей спортивной отрасли. Каждый вправе принимать решение самостоятельно, а мы это решение поддержим. Ведь мы знаем, что это российские спортсмены, и они едут на Игры защищать не только свою спортивную честь, но и честь родной страны, несмотря на дискриминационные решения МОК", - заявил министр спорта России.

Матыцин напомнил, что на отечественный спорт в настоящий момент обращены пристальные взгляды всего мирового спортивного сообщества. В связи с этим, считает министр, "особенно важно продемонстрировать пример консолидации, не давать поводов для разобщенности".

В пятницу в СМИ появились высказывания российского теннисиста Даниила Медведева, который выразил не согласие с теми, кто критикует отечественных спортсменов за решение участвовать в Играх-2024. Сам он при этом заявил, что с удовольствием поедет на Олимпиаду. Вскоре после этого глава ОКР Станислав Поздняков назвал "командой иноагентов" желающих сыграть на ОИ россиян-теннисистов.