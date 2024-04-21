Непомнящий сыграл вничью в предпоследнем туре турнира претендентов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Франции Алирезой Фируджей в предпоследнем, 13-м туре проходящего в Торонто турнира претендентов.

Россиянин играл белыми фигурами.

Теперь у Непомнящего 8 очков, как и у американцев Фабиано Каруаны и Хикару Накамуры. Однако лидером стал Гукеш Доммараджу – 8,5 балла.

В последнем туре Непомнящий сыграет с Каруаной.

Турнир состоит из 14 туров. Победитель получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону против действующего чемпиона Дин Лижэнем (Китай). Два предыдущих турнира претендентов выиграл Непомнящий, но в чемпионских матчах уступил сначала норвежцу Магнусу Карлсену, затем Дин Лижэню.

При равенстве очков победитель турнира претендентов определится по тай-брейку.

В женском турнире претендентов россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина лишились шансов на первое место. Они сыграли черными фигурами вничью соответственно с Нургюл Салимовой (Болгария) и Тань Чжунъи (Китай). У россиянок по 6,5 балла, они на два очка отстают от лидирующей Тань Чжунъи.

Победительница в матче за женскую мировую корону сыграет с Цзюй Вэньцзюнь (Китай).