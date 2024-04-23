Поиск

"Интер" стал 20-кратным чемпионом Италии по футболу

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Интер" досрочно завоевал звание чемпиона Италии в сезоне-2023/24.

В понедельник он обыграл в гостях "Милан" в 33-м туре чемпионата со счетом 2:1 и за пять туров стал недосягаем до ближайших преследователей. Сейчас в активе "Интера" 86 очков, тогда как занимающий вторую строчку "Милан" отстает на 17 баллов.

"Интер" стал чемпионом Италии в 20-й раз, предыдущий его триумф в национальном первенстве датирован сезоном-2020/21.

Чаще всех чемпионом становился "Ювентус" - 36 раз. "Интер" по этому показателю занимает второе место.

Ювентус Милан футбол Италия Интер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Металлург" выиграл у "Локомотива" третий матч финальной серии Кубка Гагарина

Гукеш выиграл турнир претендентов, Непомнящий стал третьим

"Реал" победил "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

"Реал" победил "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче РПЛ

"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче РПЛ

Непомнящий сыграл вничью в предпоследнем туре турнира претендентов

Россиянин Субханкулов завоевал пояс чемпиона Европы по версии IBA

ЦСКА в меньшинстве проиграл "Ахмату" в матче РПЛ

СМИ узнали, что ВАДА приняло объяснение пловцов из КНР о допинге на кухне отеля

СМИ узнали, что ВАДА приняло объяснение пловцов из КНР о допинге на кухне отеля

"Металлург" выиграл второй матч подряд у "Локомотива" в финальной серии КХЛ

КНДР провела испытание новой зенитной ракеты и боеголовки стратегической ракеты

КНДР провела испытание новой зенитной ракеты и боеголовки стратегической ракеты
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });