"Интер" стал 20-кратным чемпионом Италии по футболу

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Интер" досрочно завоевал звание чемпиона Италии в сезоне-2023/24.

В понедельник он обыграл в гостях "Милан" в 33-м туре чемпионата со счетом 2:1 и за пять туров стал недосягаем до ближайших преследователей. Сейчас в активе "Интера" 86 очков, тогда как занимающий вторую строчку "Милан" отстает на 17 баллов.

"Интер" стал чемпионом Италии в 20-й раз, предыдущий его триумф в национальном первенстве датирован сезоном-2020/21.

Чаще всех чемпионом становился "Ювентус" - 36 раз. "Интер" по этому показателю занимает второе место.