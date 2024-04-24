Футболист ЦСКА Роша дисквалифицирован на два матча РПЛ

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на две игры защитника московского ЦСКА Виллиана Рошу. Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Футболист был удален за грубую игру в середине первого тайма матча 25-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата". В конце игры красную карточку получил другой защитник армейцев, Игорь Дивеев, он ограничился автоматической, матчевой дисквалификацией.

Матч прошел 20 апреля в Москве и завершился победой "Ахмата" со счетом 2:1.