Поиск

Надаль заявил, что в последний раз сыграет на турнире Masters в Мадриде

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU -Экс-первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что в последний раз в карьере выступает на турнире категории Masters в Мадриде.

"Я не готов на 100 процентов, но я готов выйти и сыграть завтра. И это важно, потому что это будет последний раз, когда я сыграю в Мадриде", - приводит слова Надаля Marca.

Ранее 37-летний Надаль предположил, что завершит в 2024 году карьеру.

На счету спортсмена 22 титула на турнирах Большого шлема. Что касается турнира Masters в Мадриде, он – пятикратный его победитель, что является лучшим результатом в истории соревнования. В Испании первым его соперником будет 1028 ракетка мира Дарвин Бланш (США).

Рафаэль Надаль Мадрид теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВАДА заявило о тщательном расследовании дела о допинге в пробах китайских пловцов

USADA призвало пересмотреть работу ВАДА в связи с допингом у китайских пловцов

USADA призвало пересмотреть работу ВАДА в связи с допингом у китайских пловцов

Матч РПЛ ЦСКА – "Спартак" обслужит арбитр Казарцев

"Интер" стал 20-кратным чемпионом Италии по футболу

"Металлург" выиграл у "Локомотива" третий матч финальной серии Кубка Гагарина

Гукеш выиграл турнир претендентов, Непомнящий стал третьим

"Реал" победил "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

"Реал" победил "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче РПЛ

"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче РПЛ

Непомнящий сыграл вничью в предпоследнем туре турнира претендентов

Россиянин Субханкулов завоевал пояс чемпиона Европы по версии IBA

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });