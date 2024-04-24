Надаль заявил, что в последний раз сыграет на турнире Masters в Мадриде

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU -Экс-первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что в последний раз в карьере выступает на турнире категории Masters в Мадриде.

"Я не готов на 100 процентов, но я готов выйти и сыграть завтра. И это важно, потому что это будет последний раз, когда я сыграю в Мадриде", - приводит слова Надаля Marca.

Ранее 37-летний Надаль предположил, что завершит в 2024 году карьеру.

На счету спортсмена 22 титула на турнирах Большого шлема. Что касается турнира Masters в Мадриде, он – пятикратный его победитель, что является лучшим результатом в истории соревнования. В Испании первым его соперником будет 1028 ракетка мира Дарвин Бланш (США).