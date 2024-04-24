"Динамо" победило "Оренбург" в чемпионате России по футболу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 2:1 одолели "Оренбург" в гостевом матче перенесенного 21-го тура чемпионата России.

На 55-й минуте гол забил Константин Тюкавин, на 72-й – Нуми Нгамале.

В составе "Оренбурга" на 77-й минуте отличился Брайан Мансилья.

"Динамо" набрало 44 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице. "Оренбург" - на 12-м месте, 26 очков.

Изначально 21-й тур должен был пройти в марте, но был перенесен из-за проведения в это время выборов президента России. После этого были сыграны несколько туров РПЛ.