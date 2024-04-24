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Боксер Худоян уверен, что рассечение не помешает ему продолжить борьбу на ЧЕ

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Эдмонд Худоян завоевал путевку в полуфинал проходящего в Белграде чемпионата Европы, победив 1/4 финала поляка Якуба Смолиньски. Спортсмены представляют категорию веса до 48 кг.

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При этом россиянин получил по ходу боя рассечение, столкнувшись головами с соперником.

"Это очень неприятный момент, но ничего страшного - у меня есть время восстановиться до завтра. Думаю, бровь срастется, и я продолжу борьбу за медаль", - сказал пятикратный чемпион России журналистам.

"У меня нет опасений за здоровье, хотя до боя всего сутки. У нас в сборной хорошие врачи и тренерский штаб, которые помогают. Кровь не идет, мне стянули кожу специальным гелем, и завтра я уверенно выйду на ринг", - отметил Худоян.

Чемпионат Европы проходит с 18 по 28 апреля. Российские боксеры выступают под флагом и гимном РФ.

бокс Эдмонд Худоян Якуб Смолиньски
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