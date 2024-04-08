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Сборная России по боксу нацелена выиграть общекомандный зачет ЧЕ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов доволен составом команды, которая выступит на чемпионате Европы-2024 в Белграде.

"Команда у нас хорошая, все в отличной форме. Последний перед отлётом в Сербии сбор проходит так, как мы и ожидали, никаких проблем у нас нет. В Белграде будем стараться завоевать как можно больше медалей. Наша цель - первое командное место", - приводит слова Фархутдинова пресс-служба Федерации бокса России.

В свою очередь, генеральный секретарь федерации Татьяна Кириенко подтвердила, что российские боксеры выступят на турнире с символикой РФ.

"Выступит с честью и достоинством: под флагом России и с гимном страны. Мы имеем такую возможность благодаря Международной ассоциации бокса под руководством Умара Кремлева. 23 июня прошлого года наши боксёры сделали заявление, а сейчас его подтвердили: мы выступаем на международных соревнованиях только под флагом своей страны. И всякие предложения выступить под нейтральным флагом мы отклоняем. Это коллегиальная позиция", - сказала Кириенко.

Чемпионат Европы пройдет с 18 по 28 апреля.

Состав сборной России: Эдмонд Худоян (до 48 кг), Василий Егоров (до 51 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Эдуард Саввин (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Габил Мамедов (до 63,5 кг), Тархан Идигов (до 67 кг), Игорь Свиридченков (до 71 кг), Джамбулат Бижамов (до 75 кг), Савелий Садома (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг), Ярослав Дороничев (свыше 92 кг).

бокс Татьяна Кириенко Виктор Фархутдинов
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