Сборная России по боксу нацелена выиграть общекомандный зачет ЧЕ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов доволен составом команды, которая выступит на чемпионате Европы-2024 в Белграде.

"Команда у нас хорошая, все в отличной форме. Последний перед отлётом в Сербии сбор проходит так, как мы и ожидали, никаких проблем у нас нет. В Белграде будем стараться завоевать как можно больше медалей. Наша цель - первое командное место", - приводит слова Фархутдинова пресс-служба Федерации бокса России.

В свою очередь, генеральный секретарь федерации Татьяна Кириенко подтвердила, что российские боксеры выступят на турнире с символикой РФ.

"Выступит с честью и достоинством: под флагом России и с гимном страны. Мы имеем такую возможность благодаря Международной ассоциации бокса под руководством Умара Кремлева. 23 июня прошлого года наши боксёры сделали заявление, а сейчас его подтвердили: мы выступаем на международных соревнованиях только под флагом своей страны. И всякие предложения выступить под нейтральным флагом мы отклоняем. Это коллегиальная позиция", - сказала Кириенко.

Чемпионат Европы пройдет с 18 по 28 апреля.