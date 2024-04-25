Боксер Кудряшов заявил, что его карьера растянется надолго

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Дмитрий Кудряшов заявил, что завершит свою карьеру нескоро.

"Если бы я хотел завершить, то вы бы меня не увидели на пресс-конференции. Кудряшов будет боксировать… До какого возраста боксировал Бернард Хопкинс… До 51 года. А я попробую до 55 лет. Так что вы еще долго будете за мной наблюдать на ринге", - сказал 38-летний Кудряшов на пресс-конференции, посвященной запланированному на 26 апреля его поединку с аргентинцем Леонардо Даниэлем Робутти.

Самого Робутти россиянин, по его словам, собирается проучить за высказывания перед боем.

"Русская кувалда бьет без размаха. Робутти сейчас скромен, но буквально позавчера он обещал меня, мягко говоря, победить. Придется отвечать за свои слова. У нас, в России, не принято говорить и не делать. Мои габариты? Бью я по-прежнему быстро. Это никак не повлияет на мои качества", - отметил Кудряшов.

Четырехраундовый поединок в тяжелом весе возглавит очередной турнир "Бойцовского клуба РЕН ТВ". В преддверии турнира состоялась официальная процедура взвешивания. Вес Кудряшова составил 125,15 кг, вес Робутти – 137,75 кг.

На счету Кудряшова на профессиональном ринге 26 побед (25 – нокаутом) при шести поражениях. 38-летний Робутти выиграл 11 поединков (восемь – нокаутом), проиграл шесть боев.

В со-главном поединке турнира 26 апреля известный по выступлениям на голых кулаках Олег "Фомич" Фомичёв встретится с белорусом Николаем Даниловым. Вес Фомичева составил 102,35 кг, вес Данилова – 116,3 кг.

"Когда в меня не верят – нормальная история. Меня это только мотивирует. Пусть не верят дальше, а мы идём вперёд. Я всю жизнь боролся, а боксом занимаюсь последние полтора года. Что-то получается, и это хорошо. Я джокер для всей боксерской индустрии, у меня нет боксёрской школы. Я сам не знаю, что буду делать в ринге, соответственно, как меня могут прочитать соперники… Я для всех своих оппонентов неудобен. Олег Фомичев – самый крутой соперник в моей карьере. Он отличный кулачник и боксер", - сказал Данилов.

"Среди тяжеловесов все на равных, - заявил в свою очередь Олег Фомичев. - Когда у тебя есть плюха… Андердог ты или фаворит на бумаге – это неважно".

Также в рамках шоу состоятся полуфинальные поединки Гран-при "Бойцовского клуба" в тяжёлом весе. Формат поединков – четыре раунда по три минуты.

Финалист Кубка России-2024 19-летний Давид Суров (результат взвешивания – 103,3 кг) встретится с известным по выступлениям в том числе и на голых кулаках Германом Скобенко (117,05 кг). Другую пару составят – финалист чемпионата Европы среди 19-22 лет Сергей Манжуев (115,5 кг) и многократный призёр чемпионатов России Святослав Тетерин (105,45 кг).