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Надаль вышел во второй круг турнира Masters в Мадриде

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил американца Дарвина Бланша в первом круге турнира категории Masters в Мадриде.

СпортНадаль заявил, что в последний раз сыграет на турнире Masters в МадридеЧитать подробнее

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:0 в пользу Надаля, который после паузы из-за травм в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 512-е место. Бланш – на 1028-й строчке.

В следующем круге Надаль сыграет с 11-й ракеткой мира австралийцем Алексом Де Минором.

Ранее 37-летний Надаль заявил, что в последний раз играет на турнире Masters в Мадриде, пятикратным победителем которого он является. На счету экс-первой ракетки мира также 22 титула на турнирах Большого шлема.

Рафаэль Надаль теннис Мадрид
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