ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московских ЦСКА и "Спартака" со счетом 0:0 завершили матч 21-го тура чемпионата России.

Игра прошла на армейском стадионе.

После этого матча "Спартак" имеет в своем активе 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. По дополнительным показателям команда уступает самарским "Крыльям Советов". ЦСКА – не седьмой строчке, 38 баллов.

Изначально 21-й тур должен был пройти в марте, но был перенесен из-за проведения в это время выборов президента России. После этого были сыграны несколько туров РПЛ.