Медведев и Надаль вышли в третий круг турнира Masters в Мадриде

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Маттео Арнальди во втором круге турнира Masters в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает четвертое место, Арнальди – на 36-й строчке.

В следующем круге Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой (№26 мирового рейтинга).

Также во втором круге свой матч выиграл пятикратный победитель турнира, экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. Со счетом 7:6 (8:6), 6:3 ныне занимающий в рейтинге 512-е место Надаль взял верх над австралийцем Алексом Де Минором (11).

Следующим соперником Надаля будет аргентинец Педро Качин (91).