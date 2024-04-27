Боксер Чумгалакова не видит трагедии в инциденте с гимном РФ на ЧЕ в Сербии

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Юлия Чумгалакова не держит зла на организаторов чемпионата Европы по боксу в Сербии, где во время церемонии награждения отключился гимн РФ в честь ее победы.

"На самом деле, ничего страшного не произошло - это, наверное, технические неполадки. Такое бывает – ведь на награждение мы выходили первые. Мы сами спели гимн, меня поддерживали все. Не сдержала слез, потому что эмоции переполняют – мне приятно, что все поддерживают, поют гимн", - сказала Чумгалакова "Интерфаксу".

В честь Чумгалаковой на арене прозвучал гимн России – отечественные спортсмены на чемпионате Европы выступают под государственной символикой РФ. Однако по техническим причинам музыка прервалась, зрители на трибунах его допели сами. Очевидцем этого стал присутствующий на турнире корреспондент "Интерфакса".

В финале в весовой категории до 48 кг Чумгалакова победила сербку Кристину Над Вагру.

"Я очень рада, что выиграла, что все получилось – то, что задумали с тренером, выполнили, решили задачу. Боксировала четыре сложных боя, финальный – с местной девочкой, поэтому нужно было выиграть с явным преимуществом.

После победы Чумгалаковой последовали несколько поражений россиянок в финалах. Чумгалакова считает, что они достойны были победы.

"Я считаю, что они не совсем проиграли, здесь небольшие вопросики с судейством. Все равно девчонки молодцы, они самые лучшие, я желала им только победы", - сказала российский боксер.

"Мне нравится атмосфера здесь, но мы привыкли к ней благодаря чемпионатам России. Это круто!" - поделилась впечатлениями она.

Женские финалы ЧЕ по боксу проходят в субботу, россиянки участвуют в десяти поединках. 28 апреля пройдут мужские финалы с участием девяти россиян.