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Боксер Чумгалакова не видит трагедии в инциденте с гимном РФ на ЧЕ в Сербии

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Юлия Чумгалакова не держит зла на организаторов чемпионата Европы по боксу в Сербии, где во время церемонии награждения отключился гимн РФ в честь ее победы.

"На самом деле, ничего страшного не произошло - это, наверное, технические неполадки. Такое бывает – ведь на награждение мы выходили первые. Мы сами спели гимн, меня поддерживали все. Не сдержала слез, потому что эмоции переполняют – мне приятно, что все поддерживают, поют гимн", - сказала Чумгалакова "Интерфаксу".

В честь Чумгалаковой на арене прозвучал гимн России – отечественные спортсмены на чемпионате Европы выступают под государственной символикой РФ. Однако по техническим причинам музыка прервалась, зрители на трибунах его допели сами. Очевидцем этого стал присутствующий на турнире корреспондент "Интерфакса".

СпортНа ЧЕ по боксу в Сербии отключился гимн РФ в честь россиянки, его допели зрителиЧитать подробнее

В финале в весовой категории до 48 кг Чумгалакова победила сербку Кристину Над Вагру.

"Я очень рада, что выиграла, что все получилось – то, что задумали с тренером, выполнили, решили задачу. Боксировала четыре сложных боя, финальный – с местной девочкой, поэтому нужно было выиграть с явным преимуществом.

После победы Чумгалаковой последовали несколько поражений россиянок в финалах. Чумгалакова считает, что они достойны были победы.

"Я считаю, что они не совсем проиграли, здесь небольшие вопросики с судейством. Все равно девчонки молодцы, они самые лучшие, я желала им только победы", - сказала российский боксер.

"Мне нравится атмосфера здесь, но мы привыкли к ней благодаря чемпионатам России. Это круто!" - поделилась впечатлениями она.

Женские финалы ЧЕ по боксу проходят в субботу, россиянки участвуют в десяти поединках. 28 апреля пройдут мужские финалы с участием девяти россиян.

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