"Спартак" победил "Динамо" и вышел в финал Пути регионов Кубка России

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:0 обыграли столичное "Динамо" в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Матч прошел на стадионе "Динамо".

На девятой минуте гол забил Александр Соболев, на 39-й - Михаил Игнатов.

В финале Пути регионов "Спартак" сыграет с победителем пары "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Балтика" (Калининград), которые свой полуфинальный матч проведут 2 мая.

В Пути РПЛ борьбу за трофей продолжают петербургский "Зенит" и московский ЦСКА, который является действующим обладателем Кубка.