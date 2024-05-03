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Андрей Рублев вышел в финал турнира Masters в Мадриде

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев победил американца Тейлора Фрица в полуфинале теннисного турнира категории Masters в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу российского теннисиста.

В мировом рейтинге Рублев занимает восьмое место, Фриц – 13-е.

В финале Рублев сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада №35 в рейтинге мира) – Иржи Легечка (Чехия, 31).

На счету россиянина 15 титулов на турнирах ATP, в том числе один – в нынешнем году, в Гонконге в январе.

Андрей Рублев теннис
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