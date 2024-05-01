Рублев победил Алькараса и вышел в полуфинал турнира в Мадриде
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в матче 1/4 финала турнира категории Masters в Мадриде.
Результат встречи – 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянина.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев занимает пятое место, Алькарас – третья ракетка мира.
В полуфинале Рублев сыграет с победителем пары Тэйлор Фриц (США, №13 в рейтинге мира) – Франсиско Черундоло (Аргентина, 22).
Серия Masters в теннисе – вторая по статусу после турниров Большого шлема.