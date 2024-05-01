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Рублев победил Алькараса и вышел в полуфинал турнира в Мадриде

Рублев победил Алькараса и вышел в полуфинал турнира в Мадриде
Андрей Рублев
Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в матче 1/4 финала турнира категории Masters в Мадриде.

Результат встречи – 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев занимает пятое место, Алькарас – третья ракетка мира.

В полуфинале Рублев сыграет с победителем пары Тэйлор Фриц (США, №13 в рейтинге мира) – Франсиско Черундоло (Аргентина, 22).

Серия Masters в теннисе – вторая по статусу после турниров Большого шлема.

Андрей Рублев теннис Карлос Алькарас
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