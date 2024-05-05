Поиск

Сауль Альварес сохранил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Мексиканский боксер Сауль Альварес одержал победу над своим соотечественником Хайме Мунгией в поединке в Лас-Вегасе.

СпортЧемпион мира Шарабутдин Атаев: хотел бы провести бой с Саулем АльваресомЧемпион мира Шарабутдин Атаев: хотел бы провести бой с Саулем АльваресомЧитать подробнее

Бой представителей второго среднего веса состоялся в Лас-Вегасе утром в воскресенье по московскому времени. По итогам 12-раундового противостояния победа Альваресу присуждена единогласным решением судей.

На кону поединка стоял титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. В результате Альварес успешно защитил чемпионские пояса WBC, WBO, IBF и WBA.

Теперь на счету 33-летнего Альвареса 61 победа (39 – нокаутом) на профессиональном ринге, а также две ничьи и два поражения.

27-летний Мунгия потерпел первое поражение при 43 победах (34 – нокаутом).

Сауль Альварес бокс Хайме Мунгия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Реал" стал 36-кратным чемпионом Испании по футболу

"Краснодар" проиграл "Ахмату" в чемпионате России по футболу

Илич стал главным тренером ФК "Пари НН"

Андрей Рублев вышел в финал турнира Masters в Мадриде

Полузащитник Марко Ройс покинет "Боруссию" по окончании сезона

Даниил Медведев снялся с четвертьфинального матча турнира Masters в Мадриде

"Балтика" сыграет со "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

Сборная России по футболу в июне сыграет с Белоруссией

"Боруссия" обыграла ПСЖ в первом матче полуфинала ЛЧ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });