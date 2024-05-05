Сауль Альварес сохранил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Мексиканский боксер Сауль Альварес одержал победу над своим соотечественником Хайме Мунгией в поединке в Лас-Вегасе.

Бой представителей второго среднего веса состоялся в Лас-Вегасе утром в воскресенье по московскому времени. По итогам 12-раундового противостояния победа Альваресу присуждена единогласным решением судей.

На кону поединка стоял титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. В результате Альварес успешно защитил чемпионские пояса WBC, WBO, IBF и WBA.

Теперь на счету 33-летнего Альвареса 61 победа (39 – нокаутом) на профессиональном ринге, а также две ничьи и два поражения.

27-летний Мунгия потерпел первое поражение при 43 победах (34 – нокаутом).