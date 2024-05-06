Определились все участники второго раунда Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - "Даллас" победил "Вегас" в заключительном, седьмом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Встреча на льду "Далласа" завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в их пользу. В результате "Даллас" вышел во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли.

Таким образом, образовались все пары второго раунда, причем в одной из них серия уже стартовала: в первом матче "Нью-Йорк Рейнджерс" победили в первом матче "Каролину" (1:0).

Составы остальных пар: "Флорида" - "Бостон", "Даллас" - "Колорадо", "Ванкувер" - "Эдмонтон".

Действующий обладатель Кубка Стэнли – "Вегас" (на этот раз выбыл в первом раунде).