"Вашингтон" с Овечкиным выбыл из Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" выиграли у "Вашингтона" серию первого раунда плей-офф, розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ.

В четвертом матче серии они обыграли соперника в Вашингтоне со счетом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0). Гол и результативный пас в составе победителей оформил российский нападающий Артемий Панарин.

В результате команда из Нью-Йорка выиграла серию до четырех побед со счетом 4-0 и вышла в следующий круг. "Вашингтон" с российским форвардом Александром Овечкиным вылетел из розыгрыша.