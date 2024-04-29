Поиск

"Вашингтон" с Овечкиным выбыл из Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" выиграли у "Вашингтона" серию первого раунда плей-офф, розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ.

В четвертом матче серии они обыграли соперника в Вашингтоне со счетом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0). Гол и результативный пас в составе победителей оформил российский нападающий Артемий Панарин.

В результате команда из Нью-Йорка выиграла серию до четырех побед со счетом 4-0 и вышла в следующий круг. "Вашингтон" с российским форвардом Александром Овечкиным вылетел из розыгрыша.

Артемий Панарин Вашингтон НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Александр Овечкин Кубок Стэнли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Пари НН" отправил Юрана в отставку с поста главного тренера команды

Восемь золотых медалей выиграли россияне на чемпионате Европы по боксу

"Динамо" обыграло "Зенит" в чемпионате России по футболу

"Спартак" обыграл "Локомотив" в чемпионате России по футболу

"Спартак" обыграл "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Чемпион мира по боксу Атаев: сменить гражданство? Мне и в России хорошо

Чемпион мира по боксу Атаев: сменить гражданство? Мне и в России хорошо

Медведев и Надаль вышли в третий круг турнира Masters в Мадриде

Медведев и Надаль вышли в третий круг турнира Masters в Мадриде

Российским бадминтонистам продлили санкции

Российским бадминтонистам продлили санкции

Международная федерация баскетбола вновь продлила отстранение россиян

РФС нацелен продлить контракт с Карпиным

Девять россиян вышли в финал мужского ЧЕ по боксу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });