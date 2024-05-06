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Рублев поднялся на шестое место рейтинга мира после триумфа в Мадриде

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на две строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Теперь Рублев занимает шестую строчку.

СпортАндрей Рублев выиграл теннисный турнир Masters в МадридеАндрей Рублев выиграл теннисный турнир Masters в МадридеЧитать подробнее

Его подъем в рейтинге стал следствием успешного выступления на турнире категории Masters в Мадриде, победителем которого Рублев стал в воскресенье.

Топ-5 рейтинга осталась без изменений: Новак Джокович (Сербия), Янник Синнер (Италия), Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (Россия), Александр Зверев (Германия).

Рублеву в рейтинге удалось обойти Каспера Рууда (Норвегия) и Стефаноса Циципаса (Греция), которые теперь занимают седьмое и восьмое места соответственно. На девятой строчке по-прежнему располагается Хуберт Хуркач (Польша), на десятой – Григор Димитров (Болгария).

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