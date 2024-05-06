Японец Наоя Иноуэ защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Японский боксер Наоя Иноуэ нокаутировал представителя Мексики Луиса Нери в поединке в Токио.

Бой представителей наилегчайшего веса завершился во втором раунде.

На кону стояло звание чемпиона мира по версиям WBO, WBC, IBF, WBA. Чемпионскими поясами обладал японец, который благодаря победе над мексиканцем смог их защитить.

На счету 31-летнего Иноуэ теперь 27 побед на профессиональном ринге (24 – нокаутом). 29-летний Нери потерпел второе поражение при 35 победах (27 – досрочных).