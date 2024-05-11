IIHF запретила хоккейному клубу ЦСКА проводить трансферы в течение двух лет

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) наложила двухлетний запрет на международные трансферы для хоккейного клуба ЦСКА за нарушение трансфертных правил, сообщается на сайте IIHF в субботу.

"В связи с нарушением правил трансфера хоккейного клуба ЦСКА члены Дисциплинарного совета Международной федерации хоккея с шайбой приняли решение ввести 24-месячный трансфертный запрет на все международные переводы, который начинается со дня истечения первоначального годичного трансфертного запрета", - говорится в сообщении.

Запрет будет действовать с 11 августа 2024 года по 10 августа 2026 года.

Кроме того, в связи с нарушением трансфертного окна Дисциплинарный совет IIHF принял решение отстранить Ивана Федотова на три года от участия во всех соревнованиях IIHF, включая Олимпийские игры.

В августе прошлого года Международная федерация хоккея дисквалифицировала Федотова до 31 декабря 2023 года. Причина - подписанный Федотовым контракт с московским ЦСКА при действующем соглашении с "Филадельфией". Также на ЦСКА наложен запрет на международные трансферы на один сезон, вступающий в силу 11 августа 2023 года и заканчивающийся 10 августа 2024 года. В конце марта 2024 года голкипер перешел в "Филадельфию", расторгнув контракт с ЦСКА.

Летом 2022 года стало известно о задержании Федотова в Петербурге в связи с уклонением от службы в армии. Позднее стало известно, что спортсмен находится на территории воинской части в Архангельской области.

Федотов - серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине.