Лидирующий в РПЛ "Зенит" проиграл ЦСКА в 28-м туре

Фото: Михаил Киреев/РИА Новости

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 1:0 одержали победу над петербургским "Зенитом" в матче 28-го тура чемпионата России.

Игра прошла в Санкт-Петербурге.

На 58-й минуте пенальти в составе ЦСКА реализовал Федор Чалов.

"Зенит" пока лидирует в чемпионате, у него 51 очко.

Ранее "Краснодар", также претендующий на чемпионство, потерпел поражение от "Спартака" (0:1) и остался на второй строчке - 50 баллов. На третьем месте находится "Динамо", у которого 50 очков, но в субботу московская команда в Калининграде сыграет с местной "Балтикой". В случае победы "Динамо" выйдет в единоличные лидеры РПЛ.

ЦСКА - на шестом месте, 42 очка.

Между тем, безвыигрышная серия "Зенита" теперь составляет пять матчей.