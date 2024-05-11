"Спартак" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу

Игроки "Спартака" радуются голу во время матча Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:0 взяли верх над "Краснодаром" в домашнем матче 28-го ура чемпионата России.

На 34-й минуте гол забил Роман Зобнин.

У "Краснодара" 50 очков, команда занимает второе место в турнирной таблице. На первом месте находится петербургский "Зенит" (51) балл, который в субботу дома сыграет с московским ЦСКА. 50 очков - у столичного "Динамо", которое также в субботу встретится с "Балтикой" (в Калининграде).

"Спартак" - на четвертом месте, 46 очков.