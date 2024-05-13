Российские киберспортсмены отказались участвовать в ЧМ без флага РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сборная России по киберспорту решила не принимать участие в квалификации к чемпионату мира по компьютерному спорту IESF. Об этом говорится в заявлении Федерации компьютерного спорта России (ФКС).

"Причиной стали неправомерные действия секретариата, который, вопреки уставу и решениям руководящих органов, выступает против участия российских спортсменов", - говорится в сообщении.

Федерация напоминает, что из-за "искусственно созданных технических проблем наше участие было под вопросом и в 2022 году". Однако тогда ФКС взяла на себя все расходы на дорогу и проживание, а также на оплату взносов за спортсменов, "тогда как команды из других стран участвовали бесплатно при полной поддержке IESF".

Однако ситуация стала повторяться. Позднее федерации Украины и Швеции призвали приостановить членство ФКС.

"Путем многочисленных бюрократических уловок, проволочек и прямого давления генсек IESF поставил ФКС России перед выбором: либо подписать добровольный отказ от флага за всех участвующих спортсменов, либо не участвовать в чемпионате мира", - отмечается в тексте обращения ФКС.

"Таким образом, ФКС России не снимается с соревнований, но и не будет отказываться от флага и гимна", - подчеркнули в Федерации компьютерного спорта России.

Чемпионат мира пройдет осенью в Саудовской Аравии.