Более 160 тыс. человек примут участие в полумарафоне "ЗаБег.РФ"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Международный полумарафон "ЗаБег.РФ" пройдет 19 мая на трех континентах.

Как сообщили организаторы забега, на старт в России выйдут свыше 160 тысяч человек, еще примерно 30 тысяч примут участие в полумарафоне за рубежом (под названием One Run).

Во всех регионах РФ забег начнется одновременно – в 9:00 мск.

"В других странах время может отличаться в зависимости от часовых поясов, специфики и погодных условий. При этом они остаются объединены одной датой", - говорится в релизе организаторов.

Полумарафон "Забег.РФ" пройдет в восьмой раз в истории.

"Большое количество наших международных партнеров отозвались, и отозвались активно. Для нас это особый показатель заинтересованности в самом направлении, в развитии бегового сообщества. На следующий год, мы понимаем, что к нам присоединятся новые страны, с которыми мы не успели провести мероприятие в этом году, но успели понять, что на 2025 год можно планировать совместную работу", – заявила руководитель оргкомитета полумарафона "ЗаБег.РФ" (One Run) Ксения Шойгу.

Забег во всём мире пройдет на четырех дистанциях: 1, 5, 10 и 21,1 км. Помимо России, забеги пройдут в Китае, Бразилии, Египте, Сербии, Белоруссии, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Камеруне, Непале, Киргизии, Армении, Пакистане, Таджикистане и Узбекистане.