"Динамо" победило "Балтику" и возглавило таблицу РПЛ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 3:2 взяли верх над калининградской "Балтикой" в гостевом матче 28-го тура чемпионата России. Подопечные Марцела Лички уступали в счете, но в компенсированное ко второму тайму время забили два гола.

Игра прошла в Калининграде.

На 3-й минуте счет стал 1:0 в пользу "Динамо" благодаря точному удару Константина Тюкавина.

На 32-й минуте Анхело Энрикес сравнял счет, а на 68-й "Балтика" вышла вперед: гол провел Кирилл Капленко.

Однако в конце игры "Динамо" смогло и отыграться, и добиться перевеса в счете: на 90+3 минуте отличился Роберто Фернандес, на 90+9 - Николас Нгамале.

За два тура до финиша "Динамо" - единоличный лидер турнирной таблицы, москвичи набрали 53 очка. Второе место занимает "Зенит" (51), третье - "Краснодар" (50). Эти команды в субботу проиграли ЦСКА и "Спартаку" соответственно со счетом 0:1.