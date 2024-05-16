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У вратаря ЦСКА Торопа выявлены множественные переломы костей лицевого черепа

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Вратарь ЦСКА Владислав Тороп, получивший тяжелую травму в кубковом матче против петербургского "Зенита", вероятно, будет доставлен в Москву на спецтранспорте, сообщил директор по коммуникациям столичного футбольного клуба Кирилл Брейдо.

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"У Владислава Торопа диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа. Сейчас он находится под контролем врачей в стационаре. Наиболее вероятно, что утром его на спецтранспорте доставят в Москву, после чего будет определена тактика дальнейшего лечения", - написал Брейдо в своем телеграм-канале.

Ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России "Зенит" - ЦСКА прошел в Санкт-Петербурге в среду. Тороп получил травму в первом тайме, столкнувшись с игроком "Зенита" Нуралы Алипом. Он был заменен на 36-й минуте.

Основное время игры завершилось со счетом 0:0. Поскольку вничью (1:1) завершилась и первая игра команд, для выявления победителя потребовалась серия пенальти. В ней успех сопутствовал "Зениту", который в суперфинала Кубка России сыграет с калининградской "Балтикой".

Зенит ЦСКА Владислав Тороп Кирилл Брейдо
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