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Получивший переломы костей черепа вратарь ФК ЦСКА выписан из больницы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Голкипер ЦСКА Вячеслав Тороп выписан из больницы после операции, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

СпортУ вратаря ЦСКА Торопа выявлены множественные переломы костей лицевого черепаЧитать подробнее

"Впереди ему предстоит реабилитация на базе под присмотром клубных врачей", - говорится в сообщении.

20-летний Тороп получил травму во время ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России против "Зенита" в Санкт-Петербурге: он столкнулся с игроком соперника Нуралы Алипом. В результате у Торопа диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа.

В суперфинал Кубка России по итогам противостояния клубов вышел "Зенит", в решающем матче за трофей он сыграет с калининградской "Балтикой".

Зенит ЦСКА футбол Вячеслав Тороп
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