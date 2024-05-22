Получивший переломы костей черепа вратарь ФК ЦСКА выписан из больницы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Голкипер ЦСКА Вячеслав Тороп выписан из больницы после операции, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Впереди ему предстоит реабилитация на базе под присмотром клубных врачей", - говорится в сообщении.

20-летний Тороп получил травму во время ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России против "Зенита" в Санкт-Петербурге: он столкнулся с игроком соперника Нуралы Алипом. В результате у Торопа диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа.

В суперфинал Кубка России по итогам противостояния клубов вышел "Зенит", в решающем матче за трофей он сыграет с калининградской "Балтикой".