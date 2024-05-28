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Даниил Медведев вышел во второй круг Roland Garros

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Даниил Медведев победил немецкого теннисиста Доминика Кепфера в матче первого круга турнира Большого шлема Roland Garros в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает пятое место, Кепфер – 65-е.

Во втором круге Медведеву будет противостоять сербский спортсмен 57-я ракетка мира Миомир Кецманович.

СпортОпределились соперники россиян по первому кругу Roland GarrosЧитать подробнее

Во второй круг Roland Garros в мужском одиночном разряде из россиян вышли Даниил Медведев, Андрей Рублев (№6 в мировом рейтинге), Карен Хачанов (18), Павел Котов (56).

Выбыли из турнира Роман Сафиуллин (42), Аслан Карацев (82).

В женском одиночном разряде из россиянок во второй круг к настоящему моменту пробились Людмила Самсонова (17), Анастасия Павлюченкова (22), Анна Калинская (25), Анастасия Потапова (41),

Выбыли: Екатерина Александрова (18), Вероника Кудерметова (31), Диана Шнайдер (47), Камила Рахимова (87), Мария Тимофеева (105), Юлия Авдеева (208).

Еще несколько российских теннисисток пока матчи первого круга проведут во вторник.

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