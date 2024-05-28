Первая ракетка России Касаткина вышла во второй круг Roland Garros

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Касаткина победила представительницу Польши Магдалену Фреш в первом круге теннисного турнира Большого шлема Roland Garros.

Результат встречи – 7:5, 6:1 в пользу россиянки.

Касаткина является 13-й ракеткой мира и первой – России. Фреш – 49-я в мировом рейтинге.

Следующей соперницей Касаткиной будет победительница пары Луция Чирич-Багарич (Хорватия, №184 рейтинга мира) – Пэйтон Стирнс (США, 62).