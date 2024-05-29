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ФК "Краснодар" продлил контракт с главным тренером

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" подписал новое соглашение с главным тренером команды Мурадом Мусаевым.

СпортМурад Мусаев вновь назначен новым главным тренером "Краснодара"Мурад Мусаев вновь назначен новым главным тренером "Краснодара"Читать подробнее

"Срок предыдущего контракта с главным тренером "Краснодара" истекал в конце сезона 2023/24, дата окончания нового соглашения – 31 мая 2026 года".

Под руководством 40-летнего Мусаева "Краснодар" стал серебряным призером РПЛ в прошедшем сезоне. Мусаев – рекордсмен по числу матчей в качестве главного тренера команды – 136 матчей. Из них "Краснодар" выиграл 62.

Мусаев работал в "Краснодаре" в 2020-2021г, 14 марта этого года вновь возглавил команду.

13 марта "Краснодар" сообщил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем.

Мурад Мусаев Владимир Ивич Краснодар футбол
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