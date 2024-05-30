Поиск

Гончаренко покинул пост главного тренера "Урала"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Урал" отправил в отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды, заявил президент футбольного клуба Григорий Иванов.

Клубной пресс-службе он озвучил причину увольнения: домашнее поражение (0:2) от тольяттинского "Акрона" в первом стыковом матче за право играть в РПЛ в следующем сезоне.

"Выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось", - констатировал Иванов, указав на то, что команда нуждается в переменах.

Готовить команду к ответному матчу против "Акрона" будет Евгений Аверьянов.

По итогам сезона-2023/24 "Урал" занял 14-е место в РПЛ, "Акрон" стал третьим в Первой лиге.

Урал футбол Акрон Евгений Аверьянов Виктор Гончаренко Григорий Иванов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Олимпиакос" выиграл Лигу конференций УЕФА

"Олимпиакос" выиграл Лигу конференций УЕФА

Венсан Компани стал новым главным тренером "Баварии"

Рублев вышел в третий круг Roland Garros

Флик стал новым главным тренером "Барселоны"

Дзюба покинул "Локомотив"

Дзюба покинул "Локомотив"

ФК "Краснодар" продлил контракт с главным тренером

Владимир Слишкович покинул "Спартак"

Владимир Слишкович покинул "Спартак"

Россиянин Батыргазиев проведет бой с ирландцем Кэрроллом за временный титул WBA

Россиянин Батыргазиев проведет бой с ирландцем Кэрроллом за временный титул WBA

Мбаппе получил награду лучшему футболисту сезона в Европе

Двенадцать россиян вышли во второй круг Roland Garros

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });