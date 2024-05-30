Гончаренко покинул пост главного тренера "Урала"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Урал" отправил в отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды, заявил президент футбольного клуба Григорий Иванов.

Клубной пресс-службе он озвучил причину увольнения: домашнее поражение (0:2) от тольяттинского "Акрона" в первом стыковом матче за право играть в РПЛ в следующем сезоне.

"Выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось", - констатировал Иванов, указав на то, что команда нуждается в переменах.

Готовить команду к ответному матчу против "Акрона" будет Евгений Аверьянов.

По итогам сезона-2023/24 "Урал" занял 14-е место в РПЛ, "Акрон" стал третьим в Первой лиге.