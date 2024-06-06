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ЦСКА подписал контракт с Марко Николичем до конца сезона-2025/26

ЦСКА подписал контракт с Марко Николичем до конца сезона-2025/26
Тренер Марко Николич
Фото: Олег Бухарев/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Сербский специалист Марко Николич возглавил московский ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт с тренером подписан до конца сезона-2025/26.

В тренерский штаб Николича войдет экс-защитник ЦСКА Алексей Березуцкий, который возглавлял клуб в сезоне-2021/22.

Ранее Николич возглавлял белградский "Партизан", венгерский "Фехервар", дубайский клуб "Шабаб Аль-Ахли". В 2020-2021 гг. он был главным тренером московского "Локомотива", выиграв с железнодорожниками Кубок страны.

"Я счастлив вернуться в Россию. Я знал и верил, что однажды это случится. Я всегда продолжал следить за Чемпионатом России даже после отъезда, и мне знакомы игроки и весь чемпионат. <...> Также мне нравится прочная связь болельщиков ЦСКА и "Партизана" – моего клуба. Это братские клубы, друзья, и для меня это было важным фактором при рассмотрении предложения ЦСКА", - сказал сербский тренер.

Команда начнет подготовку к новому сезону под руководством Николича 20 июня на базе в Новогорске.

3 июня ЦСКА отправил в отставку Владимира Федотова.

Локомотив ЦСКА Марко Николич футбол
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