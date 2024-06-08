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Егоров проиграл американцу Глэнтону в поединке за пояс WBA International

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российский боксер Алексей Егоров уступил американцу Брэндону Глэнтону в поединке за пояс WBA International в первом тяжелом весе.

Бой прошел в Москве и возглавил шоу "Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия", организованный промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса. Он был рассчитан на 12 раундов, но в 11-м Глэнтон нокаутировал россиянина.

СпортАмериканский боксер Глэнтон усомнился, что Егоров продержится до конца боя с нимЧитать подробнее

"Пропустил хороший удар, не смог встать", - сказал Егоров по окончании боя.

Глэнтон, в свою очередь, отметил, что Егоров доставил ему много проблем.

"Я обещал закончить этот бой досрочно, я это сделал. Но Алексей – это настоящий чемпион. Это первый боксер, который впервые за долгое время доставил мне много проблем", - заявил Глэнтон.

На профессиональном ринге 32-летний Егоров потерпел второе поражение, одержав 12 побед (восемь – нокаутом). 32-летний Глэнтон выиграл 20 поединков (семь – нокаутом), проиграл в двух боях.

бокс Брэндон Глэнтон Алексей Егоров
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