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Паулу Фонсека стал новым главным тренером "Милана"

Паулу Фонсека стал новым главным тренером "Милана"
Тренер Паулу Фонсека
Фото: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Португалец Паулу Фонсека занял пост главного тренера "Милана", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

51-летний Фонсека подписал с "Миланом" трехлетний контракт, сменив в этой должности Стефано Пиоли. Тот был отправлен в отставку в мае.

Ранее Фонсека возглавлял ряд португальских клубов – в частности, "Порту", "Брагу". Также он работал в украинском "Шахтере", итальянской "Роме", французском "Лилле". При нем "Шахтер" по три раза выиграл чемпионат и Кубок Украины, один раз – Суперкубок Украины. "Порту" под руководством Фонсеки выиграл Суперкубок Португалии, "Брага" - Кубок Португалии.

футбол Милан Паулу Фонсека
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